Видео с похищением девушки в Шымкенте прокомментировали в полиции

Девушку насильно сажают в авто. Кадр из видео: t.me/egovpress

В социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлено, как несколько мужчин пытаются посадить сопротивляющуюся девушку в авто. В Департаменте полиции Шымкента корреспонденту NUR.KZ рассказали, что случилось.

Видео опубликовал Telegram-канал Egov.press.

На кадрах видно, как несколько мужчин пытаются затолкать девушку в автомобиль. При этом девушка громко кричит и зовет на помощь.

В подписи к ролику говорится, что видео было снято в Шымкенте. В Департаменте полиции Шымкента подтвердили, что кадры были сделаны в третьем мегаполисе.

"В социальных сетях распространилась видеозапись, в котором неизвестные лица насильно сажают девушку в машину и увозят в неизвестном направлении. Факт Аль-Фарабийским РУП зарегистрирован в ЕРДР по статье 125 УК РК "Похищение человека", – сообщили стражи порядка.

Отмечается, что сотрудники полиции провели проверку, в ходе которой были установлены люди, запечатленные на видео. Подозреваемых доставили в полицейский участок.

"При опросе выявлено, что житель Туркестанской области с целью женитьбы похитил ранее знакомую студентку одного из учебных заведений города Шымкента.

Гражданка указала, что отказалась от замужества и по поводу произошедшего ни к кому никаких претензий не имеет", – добавили представители ведомства.

Правоохранители подчеркнули, что сейчас по данному факту проводится расследование.

Отметим, что согласно статье 125 УК РК, похищение человека наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

При этом, лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой наказывается похищение человека, если оно было совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;

с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;

в отношении заведомо несовершеннолетнего;

в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

в отношении двух или более лиц;

из корыстных побуждений;

лицом с использованием своего служебного положения;

с фальсификацией, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой, если они:

совершены преступной группой;

совершены с целью эксплуатации похищенного (похищенной);

повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия.

Тем не менее, указывается, что лицо, добровольно освободившее похищенного (похищенную), освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1997135-video-s-pohischeniem-devushki-v-shymkente-prokommentirovali-v-politsii/