Блюда из рыбы могут стать обязательными в госучреждениях Казахстана

Рыба. Иллюстративное фото: Pexels.com

Глава Минэкологии Сериккали Брекешев на правчасе в мажилисе рассказал, что могло бы подтолкнуть развитие рыбной промышленности в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Брекешев рассказал депутатам о развитии рыбного хозяйства в стране.

"Для решения вопроса сбыта рыбной продукции на законодательном уровне предлагается госорганизации в системе образования, здравоохранения, органы внутренних дел, органы вооруженных сил, органы уголовно-исполнительной системы обязать включать рыбу в рацион питания и приобретать в приоритетном порядке у отечественных производителей гарантированный объем рыбной продукции", - сказал министр.

В его ведомстве также рассматривают вопрос введения запрета на экспорт рыбы в охлажденном и замороженном виде для дозагрузки производственных мощностей рыбоперерабатывающих предприятий.

Напомним, сегодня во время правчаса в мажилисе Брекешев рассказал, когда будет завершено расследование факта массовой гибели тюленей на Каспии. Также глава Минэкологии заявил, что в стране предлагается усилить ответственность за браконьерство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997068-blyuda-iz-ryby-mogut-stat-obyazatelnymi-v-gosuchrezhdeniyah-kazahstana/