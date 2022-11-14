Увеличить штрафы за браконьерство предлагают в Казахстане

Браконьер. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Министерства экологии на пленарном заседании мажилиса заявил, что в Казахстане предлагается усилить ответственность за браконьерство, передает корреспондент NUR.KZ.

Сериккали Брекешев заявил, что в первую очередь предлагается усилить административную ответственность за браконьерство.

"Для снижения браконьерства предлагаем усилить ответственность в рамках разрабатываемого проекта Кодекса об административных правонарушениях. Планируемые сроки внесения документа в мажилис парламента РК – I полугодие 2023 года", – отметил министр.

В частности, по его словам, это увеличение штрафа за лов рыбы запрещенными орудиями с 20 до 50 МРП, а также административный арест на 15 суток за повторное нарушение в течение года.

Кроме того Брекешев добавил, что рассматривается вопрос введения запрета на экспорт рыбы в охлажденном и замороженном виде для дозагрузки производственных мощностей рыбоперерабатывающих предприятий.

Соответствующее поручение дал президент в ходе визита в Атыраускую область.

Согласно определению Большой советской энциклопедии, браконьер – это человек, занимающийся недозволенной охотой и рыбной ловлей или рубкой леса. Браконьерство – добыча или уничтожение диких животных с нарушением правил охоты, рыболовства и других требований законодательства об охране животного мира.

Отметим, что в Уголовном кодексе РК существуют следующие статьи:

статья 335 – Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений;

статья 337 – Незаконная охота;

статья 339 – Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами.

Все они тем или иным образом регламентируют меры наказания за браконьерство.

Так, в самом простом случае за незаконную добычу рыбных ресурсов может грозить штраф в размере 3 МРП (9 тыс. тенге), а также исправительные или общественные работы.

Самым строгим наказанием в данном случае может быть лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности в течение 10 лет. То же самое касается и статьи о незаконной охоте.

При этом в статье 399 самым тяжелым наказанием, которое назначается за незаконное обращение с редкими растениями или животными преступной группой или в особо крупном размере, является лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Кроме того, в действующем Кодексе РК об административных правонарушениях также существует несколько статей, которые устанавливают наказание за браконьерство:

статья 382 – Нарушение требований пользования животным миром и правил охоты;

статья 383 – Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных.

За административные правонарушения, связанные с браконьерством, в зависимости от обстоятельств могут грозить наказания начиная с предупреждения или штрафа в размере 5-10 МРП (от 15 до 30 тыс. тенге), и заканчивая штрафом в 40-70 МРП (от 122 до 214 тыс. тенге) для физических лиц.

При этом, если правонарушение совершается юридическим лицом, штраф увеличивается в зависимости от размера предприятия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1997025-uvelichit-shtrafy-za-brakonerstvo-predlagayut-v-kazahstane/