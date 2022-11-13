Снег, дождь и плюсовая температура: какой будет погода в мегаполисах Казахстана

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В воскресенье, 13 ноября, в Алматы и Шымкенте ожидается плюсовая температура, а астанчанам обещают снег с дождем. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в Алматы сегодня столбики термометров поднимутся до +7...+9 градусов, а скорость ветра составит от 0 до 5 метров в секунду.

Жителей Астаны предупреждают о снеге с дождем и сильном ветре. Так, в столице сегодня ожидается +1...-1 градус, скорость ветра составит от 15 до 20 метро в секунду с порывами до 25 м/с.

В Шымкенте синоптики прогнозируют погоду без осадков, температура воздуха составит +6...+8 градусов, а скорость ветра - 8-13 м/с.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение на 13, 14 и 15 ноября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996912-sneg-dozhd-i-plyusovaya-temperatura-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana/