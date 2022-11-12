Туман и сильные осадки ожидаются в Казахстане

Туман. Иллюстративное фото: pexels.com

Штормовое предупреждение объявлено на 13, 14 и 15 ноября в ряде регионов Казахстана. Возможны туман, сильные осадки и ветер. Синоптики озвучили свои прогнозы на официальном сайте "Казгидромета".

13 ноября в Алматинской области в горной местности ожидается туман. Ветер 9-14, днем местами 15-20 м/с.

В воскресенье на юге Кызылординской области тоже возможен туман. Ветер днем 15-20, порывы 25 м/с.

13 ноября ночью и утром на юге и в центре Мангистауской области синоптики прогнозируют туман. Ветер днем на большей части региона, порывы 17-22 м/с.

В воскресенье на западе, севере и в центре Абайской области может быть ветер 15-20, порывы 23 м/с.

В Костанае 13 ноября ожидаются осадки, днем сильные (дождь, снег), а также гололед и метель. Ветер 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

14 ноября днем на большей части Туркестанской области может пройти дождь, в горных районах - сильные осадки (дождь, снег). На юге, западе и в центре, в горных районах - туман. Ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, на горных перевалах - 30 м/с и более.

14-15 ноября в Жамбылской области ожидаются осадки. 15 ноября на севере, юге, в горных районах - сильные осадки (дождь, снег). На севере и в горных районах - туман, гололед. Ветер на юго-западе, северо-востоке, в горных районах - 15-20, порывы 23-28 м/с, утром и днем 14, сутки 15 ноября временами 30 м/с и более.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996878-tuman-i-silnye-osadki-ozhidayutsya-v-kazahstane/