Наказание за употребление наркотиков в малых дозах могут смягчить в Казахстане
МВД РК разработало законопроект, предусматривающий смягчение наказания за употребление и хранение наркотиков в малых количествах – вместо уголовной ответственности предлагается ввести административную, передает корреспондент NUR.KZ.
По информации главы Управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжана Амирханова, ведомство разработало два законопроекта:
- смягчение наказания за немедицинское употребление наркотиков – лица, употребляющие и хранящие наркотики в малых количествах, будут привлекаться не к уголовной, а к административной ответственности;
- усиление ответственности за незаконный оборот прекурсоров и сильнодействующих веществ.
Также в Казахстане уже снизили "криминальные размеры" наиболее опасных веществ: к примеру, мефедрона, пировалерона и их аналогов – с 3 грамм до 1 грамма.
В статье 296 Уголовного кодекса РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта) усилена ответственность за хранение этих веществ без цели сбыта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962401-nakazanie-za-upotreblenie-narkotikov-v-malyh-dozah-mogut-smyagchit-v-kazahstane/