Надеясь на учебу в престижных вузах в Турции, казахстанцы лишились миллионов тенге. В дело включилась полиция

Родители студентов. Кадр из видео: телеканал "Астана" / astanatv.kz

По словам родителей студентов, в образовательной компании им обещали, что их дети поступят в топовые вузы Турции. Однако абитуриентов зачислили на другие специальности, а общежития оказались не такими, как в каталогах. Ситуацию прокомментировали в столичном ДП, передает телеканал "Астана".

Десятки семей со всего Казахстана говорят, что образовательная компания обещала им качественные курсы турецкого языка, помощь в оформлении документов для зачисления в университеты Турции, а также содействие в подборе квартир и общежитий. За эти услуги каждая из семей заплатила агентству от полумиллиона тенге и больше.

Однако на деле, по их словам, абитуриенты поступили не на те специальности, на которые они планировали, а некоторых и вовсе не ждали в турецких вузах.

"Мы приезжаем, а нам говорят: "У вас полностью не хватает документов". То есть 18-го заканчивается (прием – прим. ред.), а наши документы подаются только 23 сентября", – рассказала мать студента Баян.

Родители студентов признались, что их подкупила реклама компании в социальных сетях: низкая стоимость за полный пакет услуг, наличие филиалов во всех крупных городах. Сомневаться они уже стали, когда консультанты агентства стали просить больше денег.

"Мало того, что они по билетам трясли наши карманы: курсы надлежащим образом не прошли, полного сопровождения – вообще ничего не было. Я хочу вернуть все эти деньги. 2 млн 540 тыс. тенге я заплатила за двоих. Я не считаю те расходы, которые мы потратили там, на месте", – сказала мама двух студентов Тахмина Ибраимова.

Уже в Турции студенты познакомились с казахстанцами, которые воспользовались услугами этой компании ранее.

"Которые в прошлом году поехали, и та же самая ситуация была. Это уже не первый год. Это у них уже мошеннический план. То есть в этом году они повезли 470 детей – можете представить масштабы?" – добавила Тахмина Ибраимова.

Телеканал обратился в образовательное агентство, однако комментария не получил. Тем временем пострадавшие написали коллективное заявление в полицию.

"В полицию обратились сразу несколько жителей столицы о том, что незнакомые лица путем обмана и злоупотребления доверием завладели их денежными средствами. В ходе расследования установлено, что компания под предлогом проведения языковых курсов в Турции и в дальнейшем поступления в их вузы заключили договор с потерпевшими.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК ("Мошенничество" – прим. ред.)", – прокомментировали ситуацию в ДП города Астаны.

Отмечается, что пока ведется расследование, компания приступила к приему новых абитуриентов, желающих учиться в турецких вузах.

Ранее в Министерстве науки и высшего образования отреагировали на отключение света в студенческих общежитиях Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996662-nadeyas-na-uchebu-v-prestizhnyh-vuzah-v-turtsii-kazahstantsy-lishilis-millionov-tenge-v-delo-vklyuchilas-politsiya/