Минздрав: Школьников будут переводить на онлайн при высокой заболеваемости ОРВИ

Класс. Иллюстративное фото: pexels.com

На брифинге в СЦК глава управления эпиднадзора за инфекционными заболеваниями рассказала, при какой заболеваемости ОРВИ в классах детей будут переводить на онлайн-обучение, передает корреспондент NUR.KZ.

"После периода пандемии уже практически во всех организациях образования предусмотрена возможность обучения в онлайн-режиме.

Согласно требованиям главного госсанврача, в случае заболевания от 20 до 30% ОРВИ детей в одном классе в один инкубационный период, будет рекомендовано отменить кабинетную систему обучения, и не принимать новых детей в класс.

В случае, если в классе в один инкубационный период заболеет 30% и более детей – в таком случае класс будет переводиться на обучение в онлайн-формате", — сообщила глава управления Роза Кожапова.

В МЗ сообщили, что в период с октября по апрель в Казахстане чаще всего циркулирует грипп, а также негриппозные инфекции – риновирус, респираторно-синцитиальный вирус, парагрипп, коронавирус, аденовирус, бокавирус, а также метапневмовирус.

Среди заболевших гриппом 80% составляют дети – глава управления рекомендовала оставлять детей дома при обнаружении симптомов.

"Грипп начинается внезапно и сопровождается резким скачком температуры. Появляется выраженная интоксикация организма, а также озноб, адинамия, мышечные и головные боли, ломота во всем теле, сухой кашель с болями за грудиной.

Для предупреждения заболевания рекомендуется соблюдать простые меры профилактики: ограничение посещения мест массового скопления людей, регулярное проветривание помещений, усиление дезинфекции с использованием антисептиков, ограничение контактов с больными людьми, обеспечение их изоляции", — добавила Кожапова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1995614-minzdrav-shkolnikov-budut-perevodit-na-onlayn-pri-vysokoy-zabolevaemosti-orvi/