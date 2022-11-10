Девушка с грудничком на руках за рулем авто попала на видео в Астане

Астанчанка за рулем авто. Кадр из видео: instagram.com/mukhtarrrelo

Полиция Астаны установила личность женщины, которая одновременно управляла автомобилем и другой свободной рукой держала малыша, передает Telegram-канал "Новости МВД Республики Казахстан".

Пользователь с ником mukhtarrrelo выложил в Instagram пост об автоледи с грудничком на руках. По его словам, как-то он вызвал такси. Водителем авто оказалась молодая женщина.

"На переднем пассажирском сидении лежал грудной ребенок. Увидев такое в первый раз, я пришел в замешательство. Вроде не прошло и пяти минут, как мы ехали, тут ребенок начал плакать. Молодая женщина не растерялась, взяла малыша одной свободной рукой и взяла к себе. Показалось, что она кормила его грудью, потому что ребенок перестал плакать", - пишет пользователь.

По его словам, они разговорились, и выяснилось, что малышу всего пять месяцев. Как рассказала женщина, она работает так с раннего утра до обеда, после обеденного перерыва снова выходит на работу. Супруга у нее нет.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, где женщина, находясь за рулем авто, взяла на руки плачущего грудничка и продолжила движение. Автоледи одной рукой придерживает малыша, второй — управляет автомобилем. Время от времени мать наклоняется к ребенку, отвлекаясь в это время от дороги", - прокомментировали в полиции.

Полицейские установили личность автоледи. С ней, как сообщается, была проведена профилактическая беседа о нарушении требований перевозки детей.

Затем сотрудники спецбатальона ДП Астаны подарили ей детский стульчик для кормления.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996579-devushka-s-grudnichkom-na-rukah-za-rulem-avto-popala-na-video-v-astane/