Астанчанка случайно узнала, что более 20 лет состояла в браке с незнакомцем

Обручальное кольцо. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Астаны случайно узнала через EGov, что с 2001 года состоит в зарегистрированном браке с неизвестным человеком, передает официальная страница судов Астаны в Facebook.

С вопросом об аннулировании фиктивной актовой записи астанчанка обратилась в регистрирующий орган. Там женщине сообщили, что ей надо явиться в РАГС с лицом, с которым она "состоит" в браке, и вместе с ним написать совместное заявление об аннулировании данной актовой записи.

Однако ее "супруг" категорически отказался идти с ней в РАГС.

"В порядке досудебного урегулирования спора истец обратилась в Департамент юстиции города Астаны с жалобой, однако получила аналогичный ответ, в котором было указано, что "в бумажном варианте актовой записи отсутствуют подписи вступивших в брак".

После чего гражданка обратилась в административный суд столицы с иском о принуждении ответчика принять благоприятный административный акт об аннулировании актовой записи о регистрации брака", - говорится в сообщении.

Судья, как сообщается, провел беседу со сторонами.

По результатам беседы утвердили соглашение, по условиям которого аппарат акима обязался принять соответствующий акт об аннулировании актовой записи о регистрации брака, зарегистрированной отделом РАГС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996476-astanchanka-sluchayno-uznala-chto-bolee-20-let-sostoyala-v-brake-s-neznakomtsem/