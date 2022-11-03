Еще один парк появится в центре Алматы

Парк. Иллюстративное фото: pixabay.com

Еще один парк появится в Алматы. Об этом рассказал аким города Ерболат Досаев во время встречи с населением Алмалинского района, передает корреспондент NUR.KZ.

"Акиматом до конца года завершится модернизация двух общественных пространств: сквера ниже КБТУ и пешеходной улицы Байсеитовой с открытием еще одного парка в квадрате улиц Курмангазы – Абылай хана – Шевченко – Панфилова", – рассказал Досаев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы улучшили специализированные парки для выгула собак.

Также в городе появится парк в микрорайоне Зердели – там планируют снести накренившиеся девятиэтажки. На снос будет потрачено порядка 1,5 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995516-esche-odin-park-poyavitsya-v-tsentre-almaty/