Снег, туман и гололед прогнозируют на большей части Казахстана

Женщина с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

РГП "Казгидромет" выпустил прогноз погоды по Казахстану в период с 10 по 12 ноября. Синоптики сообщают о неустойчивом характере погоды на большей части страны, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-релиз метеослужбы.

"Атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана", - говорят синоптики.

По данным синоптиков, в ряде регионов ожидается снег, и только на юге Казахстана под влиянием поля повышенного атмосферного давления осадков, как сообщается, не будет.

"По Казахстану прогнозируются туманы, гололеды, в северной половине низовые метели. Резких изменений в температурном фоне по республике не ожидаются", - говорится в сообщении.

Ранее в Департаменте по ЧС южной столицы напомнили водителям авто и пешеходам о необходимости соблюдать правила безопасности в непогоду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996372-sneg-tuman-i-gololed-prognoziruyut-na-bolshey-chasti-kazahstana/