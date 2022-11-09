Новую улицу откроют в Астане

Вид на Астану. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В столице 12 ноября откроется новая улица – А62, которая будет расположена в направлении от улицы А91(Кордай) до трассы Астана – Караганда, передает официальный сайт Управления внутренней политики города Астаны.

В УВП Астаны отметили, что улица А62 обеспечит транспортное сообщение между Карагандинской трассой и ж/д вокзалом "Нурлы Жол" и левобережьем.

Этим планируют разгрузить улицы Нажимеденова и Байтурсынова, а часть транзитного транспорта уйдет с проспекта Кошкарбаева, улицы Айнаколь, проспекта Абылай хана и улицы Кобда и других.

"Улица А62 является восьмиполосной. На сегодняшний день часть работ по данной улице завершена, тем самым позволяя открыть движение по четырем полосам. Работы по обустройству оставшихся четырех полос движения будут продолжены весной", – сообщили в управлении.

Схема улиц. Фото: УВП города Астаны

Кроме того, ранее было открыто движение по новому мосту Улы дала, который также позволяет частично разгрузить проспект Мангилик ел, улицы Байтурсынова, Кошкарбаева, Нажимеденова, район Nova city, аллею "Мынжылдык".

Ранее в Линейном парке Астаны появился 4-метровый знак "Нулевой километр". Но в акимате предупредили, что никакой метрологической функции статуя не имеет. Малая архитектурная форма возведена лишь для привлечения туристов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996465-novuyu-ulitsu-otkroyut-v-astane/