Знак "Нулевой километр" появился в Астане (видео)

Знак "Нулевой километр" в Астане. Кадр из сюжета: телеканал КТК

В Линейном парке Астаны появился 4-метровый знак "Нулевой километр". Но в акимате предупреждают, что никакой метрологической функции статуя не имеет, сообщает сайт телеканала КТК.

Как объяснили в администрации столицы, малая архитектурная форма возведена лишь для привлечения туристов.

"Необходимости пересчитывать каждый километраж от этой точки не имеется. Потому что, скажем так, это символическая архитектурная форма. Линейный парк, если сверху посмотреть, он тоже похож на форму 0.

Планируем на следующий год открытие туристического информационного центра как раз таки в этом парке. То есть все туристы, которые будут приезжать в наш город, будут посещать туристический объект и туристический информационный центр", — пояснил руководитель Управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Ержан Балтаев.

Туристический объект возведен за счет спонсоров и обошелся им примерно в 7 млн тенге.

Астанинский "нулевой километр" – это четырехметровый столб с кольцом и указателями в виде стрел от лука, которые показывают расстояние и направления в 17 городов мира. Колесо в нижней части конструкции символизирует движение и начало пути, а ее основание сделано в виде компаса.

"Мы кочевники. Мы жили в юртах. Поэтому сама идея была такая, что этот столб стоял возле юрты и когда на лошадях приезжали, то привязывали свою лошадь именно вот к этому кольцу, который символично означает "0 километров", — пояснил бизнесмен Атолла Алибеков.

Источник: КТК

Как поясняется на портале Academic.ru, нулевой километр – особый знак, символизирующий начальную точку отсчета дорожных расстояний. Во многих странах мира нулевой километр расположен в центре столицы и отмечен табличкой, знаком на земле, стелой, башней или мостом.

Согласно закону РК "Об автомобильных дорогах", опубликованному на ИПС "Әділет", в Казахстане отсчет для автомобильных дорог общего пользования республиканского, областного и районного значения, выходящих из столицы, начинается от здания парламента, а вот для автомобильных дорог, выходящих из других населенных пунктов, - от зданий местных исполнительных органов, в случае отсутствия таких зданий - от границ населенных пунктов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995316-znak-nulevoy-kilometr-poyavilsya-v-astane-video/