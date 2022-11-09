Кто будет бороться за звание "Мисс Казахстан-2022" (фото)

Финалистки. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы представили претенденток на звание "Мисс Казахстан-2022". Кто из них получил титул и корону главной красавицы страны, станет известно уже в следующую пятницу, 18 ноября, передает корреспондент NUR.KZ.

В этом году в финале конкурса примут участие сразу 23 девушки. Шесть из них - из Алматы. В состав жюри вошли Динара Сатжан, Жан Муканов, Аружан Джазильбекова и украинская певица Светлана Лобода.

Финалистка. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В этом году конкурс пройдет по-новому. Сменились организаторы "Мисс Казахстан", поменялся и подход, и слоган - "Новая эра. Реинкарнация".

"Новая команда готовит новый проект с новыми планами и новым виденьем. Раньше конкурс проводился под девизом "Красота милосердия", этого направления мы тоже придерживаемся. Мы имеем три мировые лицензии - "Мисс Мира", Мисс Вселенная" и "Мисс Земля". Мы будем награждать по пяти номинациям "Мисс Казахстан", "Мисс Вселенная Казахстан", "Мисс Земля Казахстан", "Вице-мисс Казахстан", "Мисс Народное голосование", - рассказала Катрин Безверхова, директор национального конкурса "Мисс Казахстан".

Финалистка. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Проголосовать за понравившуюся девушку смогут только гости вечера, когда будет проходить финал - 18 ноября 2022 года во Дворце Республики в Алматы. От SMS-голосования организаторы решили отказаться из-за рисков накрутки голосов.

До финала девушки будут жить в специально созданном для них лагере, где будут проходить полную подготовку - начиная с фитнеса и правильного питания и заканчивая работой с психологом.

Участница конкурса. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Обновится и корона победительницы - сейчас она находится на изготовлении в Армении, откуда прибудет 17 ноября. Корона будет выполнена из платины и 600 камней циркония. Целый год корона будет храниться у той девушки, что получит звание "Мисс Казахстан", а в 2023 году будет передана следующей королеве красоты.

Кастинг на конкурс проводился с июня по октябрь этого года, рассказали организаторы. За это время было собрано порядка 20 тысяч заявок. Требования к кандидаткам были ужесточены.

Участница конкурса. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Мы изучали каждую девушку, ее жизнь, чем она занимается, так как хотели, чтобы это была не только внешняя красота, но и внутренняя наполненность, грамотность, дисциплина, чтобы у девушки была насыщенная, интересная жизнь. У всех участниц были равные шансы. Но мы выбирали лучших из лучших", - говорит Катрин.

Финалистки. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Она отметила, что были обязательные критерии отбора касательно внешности - у девушек не должно быть татуажа, наращенных ресниц и волос и так далее.

Напомним, организаторы конкурса ранее отвечали на заявления одного из региональных директоров конкурса, который выразил возмущение работой кастинг-отдела, потому что победительницы некоторых региональных конкурсов якобы не подходят для участия в финале.

Финалистки. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996357-kto-budet-borotsya-za-zvanie-miss-kazahstan-2022-foto/