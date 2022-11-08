"Не надо ничего придумывать": Аймагамбетов потребовал не грузить учителей отчетами

Учитель. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Минпросвещения Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании ведомства поручил прекратить требовать от учителей ненужных отчетов, передает корреспондент NUR.KZ.

Асхат Аймагамбетов напомнил, что был утвержден приказ, которым закреплен перечень обязательных для ведения нашими педагогами документов.

Этот перечень министр назвал исчерпывающим.

"Все, что не коррелируется этим перечнем, свыше этого перечня, все это является абсолютно незаконным. Если учитель должен в день заполнять только два документа – ставить оценки в журнал и вести свои поурочные планы – не надо ничего больше придумывать", – заявил он.

При этом Аймагамбетов указал на то, что от учителей требуют параллельно составлять отчеты по работе с одаренными детьми, с неуспевающими.

"Кто во что горазд: пытаются придумывать какие-то ненужные документы. Я могу вас заверить: от того, что вы будете требовать какие-то документы, это абсолютно не изменит ситуацию, не поменяет и не повысит эффективность системы образования и качество. Поэтому: есть исчерпывающий перечень – требую соблюдение данного перечня.

Также требую от комитета и директоров департаментов принципиальной и очень жесткой реакции на такого рода нарушения. Абсолютно ненужные документы придумываете. Как будто ежедневно необходимо, чтобы учитель отмечал, сколько детей поели в столовой. Ну для чего это нужно?" – задался он вопросами.

Ранее Асхат Аймагамбетов заявил, что Минпросвещения почти удалось искоренить пагубную практику использования учителей в качестве массовки на мероприятиях. По его словам, педагоги также забыли, что такое подворовой обход школ.

Кроме того, при поддержке главы государства учителя освобождены от несвойственных отчетностей. Согласно приказу министра образования и науки, они должны заполнять только два документа ежедневно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996226-ne-nado-nichego-pridumyvat-aymagambetov-potreboval-ne-gruzit-uchiteley-otchetami/