Учителя перестанут быть массовкой на мероприятиях, заявил Аймагамбетов

Иллюстративное фото: pexels.com

Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов во время Республиканской августовской конференции педагогов заявил, что Казахстану почти удалось искоренить пагубную практику использования учителей в качестве массовки на мероприятиях. По его словам, педагоги также забыли, что такое подворовой обход школ, передает корреспондент NUR.KZ.

"Важное направление для нас – это прекращение практики использования педагогов в качестве массовки на мероприятиях. Все мероприятия раньше проходили с обязательным участием наших педагогов. Это отмечал сам президент РК. Я думаю, что мы такую недобросовестную практику почти прекратили", – сказал Асхат Аймагамбетов.

Он добавил, что в настоящее время приняты меры по освобождению учителей от несвойственных им функций. В частности, от подворового обхода.

"Учителя забыли, что такое ходить по квартирам, стучаться в двери и записывать детей. При поддержке главы государства они также освобождены от несвойственных отчетностей. Согласно приказу министра образования и науки, они должны заполнять только два документа ежедневно. Эту работу мы с вами будем проводить дальше", – отметил министр просвещения.

Во время конференции Аймагамбетов также заявил, что со следующего года все школы, за исключением трехсменных, перейдут на пятидневный формат работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983955-uchitelya-perestanut-byt-massovkoy-na-meropriyatiyah-zayavil-aymagambetov/