Снег, туман и гололед пообещали в ближайшие дни в Казахстане

Снег. Иллюстративное фото: pixabay.com

Неустойчивый характер погоды в Казахстане пообещали синоптики в ближайшие три дня синоптики, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как отметили специалисты, атмосферные фронты обусловят неустойчивый характер погоды в начале новой рабочей недели.

Согласно прогнозу, на большей части страны пройдут осадки в виде снега, и лишь на юге – в виде дождя и снега.

Сильные осадки пообещали 8 ноября в отдельных районах востока, в горных и предгорных районах юга и юго-востока Казахстана.

Синоптики предупредили, что в ночные и утренние часы ожидаются туман, гололед, а в северной половине – низовые метели.

Отмечается, что резких изменений температурного фона по республике в ближайшие дни не ожидается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995998-sneg-tuman-i-gololed-poobeschali-v-blizhayshie-dni-v-kazahstane/