Дождь, мороз и сильный ветер: какой будет погода в мегаполисах Казахстана

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Какой будет погода в казахстанских мегаполисах в понедельник, 7 ноября, рассказали синоптики РГП "Казгидромет". Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте метеослужбы.

В Астане пообещали погоду без осадков, возможна переменная облачность. В столице похолодает - столбики термометров покажут 0...-2 градуса. Скорость ветра составит от 3 до 5 м/с.

В Алматы осадков тоже не ожидается, прогнозируется переменная облачность. Синоптики сообщают, что в южной столице немного потеплеет - ожидается +13...+15 градусов. Ветер будет умеренным: от 2 до 7 м/с.

В Шымкенте синоптики вновь прогнозируют дождь. Скорость ветра составит от 8 до 13 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха понизится до +8...+10 градусов.

Напомним, что в ряде областей Казахстана было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного тумана и гололеда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995948-dozhd-moroz-i-silnyy-veter-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana/