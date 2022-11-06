Снег, туман и гололед: штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана

Густой туман. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанские синоптики предупредили жителей нашей страны об ухудшении погодных условий - в ряде регионов РК ожидается туман и гололед, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Днем 7 ноября на юго-западе, севере Жамбылской области ожидается сильный дождь, в горных районах сильные осадки (дождь, снег). А 8 ноября на юге, в горных районах сильные осадки. В ночь с 7 на 8 ноября в горных районах прогнозируют туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, днем в понедельник, во вторник пообещали порывы 23-28 м/с.

7 ноября ночью и утром на юге, в центре и в горных районах Алматинской области ожидаются туман, в конце дня на юге и в центре области ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Завтра днем на большей части Северо-Казахстанской области возможен снег. На севере, востоке области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер западный ночью на севере, востоке области, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

7 ноября на севере Кызылординской области - туман, прогнозируют специалисты.

В понедельник на севере и юге Улытауской области ожидаются туман, гололед.

Завтра ночью и утром на севере, востоке Актюбинской области возможен туман.

7 ноября на западе, севере Западно-Казахстанской области тоже ожидаются туман.

Ночью в понедельник, 7 ноября, в центре и горных районах Жетысуской области пообещали туман.

Завтра утром и днем на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На севере, в горных районах области туман. Ветер юго-западный, западный, ночью в горных районах, утром и днем на севере, юге, в горных и предгорных районах области 15-20, на горных перевалах порывы 23-28 м/с.

7 ноября на севере Павлодарской области возможен туман.

Завтра на юге, востоке Карагандинской области прогнозируют туман и гололед.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1995938-sneg-tuman-i-gololed-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-ryade-oblastey-kazahstana/