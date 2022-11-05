Фото строящегося автомобильного моста в Астане показал Кульгинов

Строительство моста через реку Есиль. Фото: instagram.com/altay_kulginov_official

В Астане строят автомобильный мост, который соединит старый город с левобережьем. Аким столицы Алтай Кульгинов на своей официальной странице в Instagram показал, как выглядит стройка объекта.

Мост, о котором идет речь, будет пролегать по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль. Его строительство планируют завершить в 2023 году.

"Данный мост позволит обеспечить дополнительную связь проспекта Тауелсиздик, района нового железнодорожного вокзала, проспекта Кошкарбаева, улицы Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, улиц Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, проспекта Момышулы с левобережьем", – отметил Кульгинов.

А уже в этом месяце, по словам градоначальника, планируется открыть движение по улице А62 – на участке от улицы А91 до трассы "Астана – Караганда".

"Данная улица позволит обеспечить транспортное сообщение между Карагандинской трассой и железнодорожным вокзалом "Нурлы Жол" и левобережной частью города", – добавил аким.

С кадрами будущего моста можно ознакомиться, перелистнув "карусель".

Напомним, в августе в столице открылся еще один автомобильный мост. Как только это случилось, в Сети появились кадры с дрона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995884-foto-stroyaschegosya-avtomobilnogo-mosta-v-astane-pokazal-kulginov/