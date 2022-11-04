Региональный рекламный форум RAF-2022 прошел в Алматы

RAF. Фото: организаторы

В Алматы состоялся III региональный рекламный форум RAF-2022, а также стали известны победители премии Tribune.

Крупнейшее мероприятие отрасли посетили около 400 участников, среди них - топ-персоны рекламно-медийной и маркетинговой сфер - сетевых и локальных рекламных и digital-агентств, СМИ, ТВ и digital сейлз-хаусов, операторов наружной рекламы, рекламодателей, представителей госорганов, международных экспертов и спикеров из 7 стран (Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Украины, Беларуси и России).

Также можно было посмотреть прямую трансляцию из главного зала на 13 площадках - NUR.KZ, Tribune.kz, Exclusive.kz, Weproject media, Stan.kz, zakon.kz, Optimism.kz, BIZ Media, Qazaqpress, Капитал, Caravan.kz, 365info и GlobalNews.kz.

Участники форума подняли самые актуальные и насущные вопросы рекламно-медийного рынка, маркетинга, креатива и digital:

- Драйверы рекламного рынка в текущей экономической ситуации;

- Эффективность маркетинга сегодня: вызовы для рекламщиков;

- Рекламный рынок РК: от проблем - к росту;

- Креатив vs медиа – кто главный?;

- Агентства: выйти в лидеры и остаться;

- Digital community - за прозрачность на digital-рынке;

- Рынки Центральной Азии: обзор, новые возможности и тренды;

- Эффективность в Digital: оценка и идеи для роста;

- Digital-платформы и инструменты: новое и полезное уже здесь!

- Новые возможности Mediaplatform;

- ТВ-спонсорство: примеры и возможности интеграций в линейной и нелинейной средах;

- Наружная реклама: все только начинается. Возможности для роста рекламодателей;

- Быстрорастущие тренды digital – пользуемся с умом;

- Ивент своими руками: как избежать основных ошибок.

RAF. Фото: организаторы

В рамках форума RAF-2022 состоялось торжественное вручение премии онлайн-издания Tribune.kz.

На церемонии, которую провел известный телеведущий, продюсер, медиа-эксперт Серик Акишев, были названы имена победителей в 4 номинациях:

«Лучшая локальная новость» - Виталий Савков, Vi Digital Казахстан, за новость «В Казахстане впервые появилась карта Digital-агентств».

«Лучшая статья» - агентство Wunder Digital за материал «Рейтинг SMM-эффективности банков Казахстана».

«Лучший спецпроект» - агентство Optimum Media за материал «Optimum Media: мы глазами наших детей».

«Лучшее интервью» - Равшан Ибрагимов, MCA за интервью «Равшан Ибрагимов о рекламном рынке Узбекистана: еще 2 недели назад мы рассчитывали на рост в 19%».

Все обладатели премии, помимо дипломов, получили призы — ноутбуки Lenovo V14 от TECHNODOM.

Во время торжественной церемонии среди гостей мероприятия была проведена викторина по истории рекламной индустрии Казахстана от Асхата Ускембаева, официального представителя фестиваля «Каннские Львы» в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане и основателя «Школы Креативной Смелости Асхата Ускембаева» и вручены ценные призы - 4 микроволновые печи Ava AVE-20S от партнера премии Technodom . Их выиграли представители BYYD, Go Mobile, Kcell и RTS Decaux.

Затем Tribune разыграл сертификаты на размещение материалов в онлайн-издании между компаниями, а также были названы имена четырех лучших спикеров RAF 2022, им подарили смартфоны GSM WIKO T10 от французского бренда WIKO.

Более подробную информацию о RAF-2022 и Премии Tribune можно прочесть на сайте www.tribune.kz

Партнеры премии - Technodom и Евразийский Банк.

Сайт Tribune.kz был создан 8 июня 2021 года Центрально-Азиатской Рекламной Ассоциацией. Он посвящен рекламе, маркетингу, технологиям и PR в Казахстане и странах Центральной Азии. На сайте представлены свежие новости, аналитические материалы, интервью с ведущими специалистами, интересные и полезные статьи, рейтинги и обзоры, касающиеся рынка рекламы, маркетинга и PR.

Организатор RAF-2022 — Центрально-Азиатская Рекламная Ассоциация.

Генеральный партнер - Yandex Ads.

Официальные партнеры - Publicis Groupe ССAR и TV Media Advertising Agencу.

Партнеры - International Media Service, Jusan, Coca-Cola и Admixer Advertising.

Креативные партнеры - Programmatic Platform Hitarget, EZ Solutions и Catharsis Group.

Информационные партнеры - КТК, Almaty TV, Tribune.kz, Exclusive.kz, Weproject media, Stan.kz, NUR.kz, zakon.kz, Optimism.kz, BIZ Media, Qazaqpress, Капитал, Caravan.kz, Webpromo, 365info и GlobalNews.kz.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995797-regionalnyy-reklamnyy-forum-raf-2022-proshel-v-almaty/