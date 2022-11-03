Региональный рекламный форум RAF-2022 проходит в Алматы: прямая трансляция

RAF. Фото: организаторы

3 ноября в Алматы в Доме приемов Бакшасарай пройдет Региональный рекламный форум RAF-2022. Крупнейшее мероприятие отрасли соберет топ-персон рекламно-медийной и маркетинговой сфер — сетевых и локальных рекламных и digital-агентств, СМИ, ТВ и digital сейлз-хаусов, операторов наружной рекламы, рекламодателей, представителей госорганов, международных экспертов и спикеров.

Главная тема RAF-2022 – «Стратегия роста».

В этом году форум пройдет в гибридном формате: участники встретятся офлайн, также будет доступна онлайн-трансляция.

В завершении RAF-2022 пройдет торжественная церемония вручения II премии Tribune героям материалов онлайн-издания Tribune.kz по четырем номинациям. Победители получат ноутбуки от партнера премии — ведущей казахстанской сети магазинов по продаже электробытовой и компьютерной техники TECHNODOM.

Во время церемонии также будет проведен розыгрыш среди гостей мероприятия, Tribune разыграет сертификаты на размещение материалов в онлайн-издании между компаниями, а за диджейским пультом в этом году будет известный представитель рекламного рынка – Асхат Ускембаев.

Более подробно ознакомиться с программой RAF-2022 можно на официальном сайте форума.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995519-regionalnyy-reklamnyy-forum-raf-2022-prohodit-v-almaty-pryamaya-translyatsiya/