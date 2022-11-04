Снег, дождь, сильный ветер: какой будет погода в мегаполисах Казахстана

Люди с зонтами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Какой будет погода в казахстанских мегаполисах в пятницу, 4 ноября, рассказали синоптики РГП "Казгидромет". Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте госметеослужбы.

В Алматы, согласно прогнозам синоптиков, сегодня осадков не ожидается, столбики термометров поднимутся до +11...+13 градусов. Скорость ветра в южной столице составит от 2 до 7 метров в секунду.

Жителей Астаны предупреждают о мокром снеге с дождем и сильном ветре скоростью до 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха в столице сегодня составит +4...+6 градусов.

В Шымкенте сегодня ожидается дождь, но термометры покажут от +13 до +15 градусов. В городе ожидается небольшое усиление ветра до 8-13 м/с.

Напомним, в 12 регионах страны объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995691-sneg-dozhd-silnyy-veter-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana/