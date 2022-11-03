Школьник предложил проект по решению проблемы паводков во время дождей в Алматы

Женщина с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Школьник из Алматы предложил проект по решению проблемы луж и паводков во время сильных дождей в городе. Во время встречи акима Ерболата Досаева с населением Алмалинского района молодой человек рассказал ему о своей идее, передает корреспондент NUR.KZ.

"В нашем городе есть проблема луж и паводков, когда идут сильные дожди. Я разработал проект "Зеленый дренаж" - колодец, внутри которого будут находиться болотные растения и грунт. Таким образом, мы восстанавливаем естественный круговорот воды - вода туда попадает и фильтруется этими растениями, тем самым, мы не нагружаем сточную систему", - рассказал учащийся НИШ Елнар Асылбеков.

Он отметил, что делал проект на основе исследований в Филадельфии и многих других городах, где такая система успешно работала. Впоследствии он подкорректировал проект для алматинских условий.

Алматинец попросил Досаева сделать пробный проект и предложил для его внедрения участок на улице Шевченко.

"Я посмотрю и поручение дам. Если в пилотном режиме сработает, то почему бы и нет", - резюмировал аким.

Ранее акимат Алматы показывал, как в городе готовятся к сезону дождей. Так, в разных районах прокладываются спецлотки и каналы для водоотведения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995553-almatinets-predlozhil-proekt-po-resheniyu-problemy-pavodkov-vo-vremya-dozhdey-v-gorode/