"Я прождал 33 минуты": аким Алматы поделился опытом поездки на автобусе

Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Алмалинского района поделился впечатлением от поездки на автобусе, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время встречи с населением акиму сообщили, что после того, как на проспекте Сейфуллина сделали велодорожку, там весь транспорт стоит в пробке. Также Досаева попросили сделать на этом проспекте BRT (полосы для маршрутного транспорта), как на Тимирязева.

"Нет пока, по велодорожкам мы оценили возможность эффекта. Летом жалуются на самокатчиков, потому что они ездят по тротуарам и сбивают людей. Сейфуллина это – пилотный проект. Пробки по Сейфуллина были и до этого, дополнительным пробкам велодорожка не способствует. Считаю, что решение было продуманное, мы будем продолжать работу по Сейфуллина", – сообщил аким.

Кроме того, он рассказал о своем опыте поездки по BRT.

"За 5 лет реализации проекта, я не говорю, что это плохо, меня обвинили во всех смертных грехах, что Досаев хочет 4 млрд тенге "закопать", которые положили на BRT, но проблема, очевидно, есть. Проект не завершен за 5 лет.

Если BRT запустили, должны быть интервалы соответствующие, подвижной состав должен быть адекватный, этого нет сегодня. Я лично прождал 33 минуты 32 маршрут, потому что четыре автобуса не вышли на маршрут. У нас нет запаса, оказывается.

Поэтому в следующем году купим 300 новых дополнительных автобусов и сто троллейбусов. Я сделал специально замер, сколько мы ехали", – говорит Досаев.

Он отметил, что, несмотря на наличие выделенной линии, автобус "застревал" на каждом светофоре.

Ранее сообщалось, когда появится новая линия БРТ по проспекту Райымбека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995523-ya-prozhdal-33-minuty-akim-almaty-podelilsya-opytom-poezdki-na-avtobuse/