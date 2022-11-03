1,5 млрд тенге потратят на снос двух недостроенных многоэтажек в Алматы

Снос здания. Иллюстративное фото: акимат Алматы

В микрорайоне Зердели в Алматы сносят две недостроенные девятиэтажки, простоявшие без дела 8 лет. Дома предназначались для социально уязвимых слоев населения, но экспертиза признала строения опасными, передает сайт телеканала КТК.

На демонтаж строений власти города выделили 1 миллиард 400 миллионов тенге. Это вдвое больше, чем стоило строительство. Всего же в микрорайоне три десятка многоэтажек, и каждая из них требует укрепления.

Два девятиэтажных здания, которые рабочие уже начали сносить, изначально строились для очередников, многодетных и социально уязвимых категорий. Один дом был рассчитан на 36 квартир, другой – на 72. Однако ни один из домов в итоге достроен не был.

Девятиэтажки начали возводить 10 лет назад. Через два года работы приостановили. Дома накренились. Специалисты признали здания аварийными. Оказалось, строили их, не соблюдая положенные нормы.

"По заключению КазНИИСА, эти два дома непригодны для дальнейшей эксплуатации. По двум домам была недобросовестная компания Daniya Construction. Решением суда она объявлена недобросовестным поставщиком, и Daniya Construction вернула в бюджет 140 миллионов тенге. Первоначальная стоимость – около 600 миллионов, это 36-квартирный один дом и 72-квартирный один", - сообщил зам. руководителя управления строительства Алматы Айдар Нургожаев.

В союзе строительной отрасли уверены: необходимо бороться не только с самой проблемой некачественного жилья, но и с причиной ее появления.

"Такие недоделки, такие упущения будут продолжаться, пока мы системный вопрос не решим. Если в среднем материалы подорожали на 10, 15, 20%, то надо к стоимости добавить материалы. Если работы подорожали на 10%, то это необходимо добавлять за счет корректировочного коэффициента. И тогда таких некачественных домов будет меньше", - заявил председатель Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев.

Снос двух девятиэтажек в Зердели планируют завершить до конца года. На их месте обещают разбить парк. Всего в микрорайоне 32 дома. 30 из них заселены, и все они проблемные. 23 здания уже укрепили. Остальные должны восстановить в течение двух месяцев.

Источник: КТК

Ранее в акимате Алматы горожан предостерегли от покупки недвижимости в незаконно строящихся жилых комплексах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995490-15-mlrd-tenge-potratyat-na-snos-dvuh-nedostroennyh-mnogoetazhek-v-almaty/