Осадки и ветреную погоду обещают синоптики в Казахстане в ближайшие дни

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Казахстане на ближайшие три дня – с 3 по 5 ноября, согласно которому в стране ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также усиление ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в предстоящие дни погоду Казахстана будет определять малоподвижный северо-западный циклон с большими запасами влаги, с которым ожидается неустойчивый характер погоды.

В Казахстане пройдут осадки в виде дождя и снега, а именно днем 4 и ночью 5 ноября на северо-западе, севере, днем 4 и сутки 5 ноября в горных и предгорных районах юга, юго-востока страны ожидаются сильные осадки.

Также 5 ноября ночью на юго-западе Казахстана пройдет сильный дождь.

Кроме того, по прогнозам метеорологов, по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра в северо-западных, северных регионах с низовой метелью.

Однако резких изменений в температурном фоне по Казахстану не ожидается.

Ранее синоптики сообщили, последний месяц осени будет холодным и дождливым. В ноябре температура воздуха по всему Казахстану прогнозируется в пределах климатической нормы, в западной половине ожидается осадков меньше климатической нормы, в восточной – около нормы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995395-osadki-i-vetrenuyu-pogodu-obeschayut-sinoptiki-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/