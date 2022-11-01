Какой будет погода в Казахстане в ноябре, рассказали синоптики

Парк. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Консультативный прогноз погоды на ноябрь представили синоптики РГП "Казгидромет" - последний месяц осени, по прогнозам синоптиков, будет холодным и дождливым, передает NUR.KZ со ссылкой на метеослужбу.

Как рассказали метеорологи, в ноябре температура воздуха по всему Казахстану прогнозируется в пределах климатической нормы, в западной половине ожидается осадков меньше климатической нормы, в восточной - около нормы.

В начале ноября нырнувший со Скандинавии вглубь европейской территории России циклон c большой скоростью будет смещаться на территорию Казахстана, обуславливая неустойчивый характер погоды почти во всех регионах. В этот период ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, на юге республики - преимущественно дожди.

Наиболее сильные осадки, связанные с атмосферными фронтами, пройдут на северо-западе, севере и в центре страны. Ветер будет усиливаться до 15-28 м/с, в отдельных районах прогнозируется гололед.

Температура воздуха в первые дни ноября составит ночью -5...+5°С, днем - от +1 до +9°С, на юге и юго-востоке страны - от +10 до +18°С.

С середины первой декады активный циклон покинет территорию Казахстана, смещаясь в восточном направлении, в след этому циклону из районов Черного моря распространится антициклон, обусловив прекращение осадков сначала в западных регионах, а после и во всей стране. Ожидается постепенное понижение температуры воздуха:

в северной половине ночью до -3...-13°С, днем - до -5...+2°С,

в южной половине ночью до -5...+2°С, днем - до 0...+8°С.

Во второй и в третьей декадах месяца на территорию Казахстана часто будут поступать холодные воздушные массы из районов Северного моря, Западной и Восточной Сибири, прогнозируется неустойчивая погода. Столбики термометров опустятся:

в западных, в северных, центральных и восточных регионах ночью до -17...-25°С, днем - до -5...-12°С;

на юге, юго-востоке республики ночью - до -10...-17°С, днем - до -3...-10°С.

Несмотря на то, что большая часть ноября будет холодной, уходящая осень порадует казахстанцев и теплыми деньками - тепло на территорию страны принесут воздушные массы из районов Атлантики и Ирана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995154-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-noyabre-rasskazali-sinoptiki/