Забор вдоль автобусной остановки озадачил карагандинцев (видео)

Забор вдоль остановки. Кадр из видео: instagram.com/in_da_krg

В Караганде установили забор вдоль дороги у автобусной остановки. Ограждение вызвало массу нареканий у местных жителей. Ситуацию прокомментировали в городском отделе коммунального хозяйства, передает корреспондент NUR.KZ.

Судьба забора вдоль остановки в микрорайоне Голубые пруды привлекла пристальное внимание горожан. Они разместили в соцсетях кадры с металлическим ограждением, которое им приходилось преодолевать, чтобы попасть в общественный транспорт.

После публикаций власти поспешили устранить искусственное препятствие.

В отделе коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды заявили, что ограждение было установлено ошибочно субподрядной организацией в рамках реконструкции по улице Карла Маркса.

"Субподрядной организацией ошибочно велась работа по старому проекту, в данный момент произведены работы по демонтажу перильного ограждения. Приносим горожанам извинения за неудобства", - отметили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995255-zabor-vdol-avtobusnoy-ostanovki-ozadachil-karagandintsev-video/