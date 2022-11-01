Забор вдоль автобусной остановки озадачил карагандинцев (видео)
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В Караганде установили забор вдоль дороги у автобусной остановки. Ограждение вызвало массу нареканий у местных жителей. Ситуацию прокомментировали в городском отделе коммунального хозяйства, передает корреспондент NUR.KZ.
Судьба забора вдоль остановки в микрорайоне Голубые пруды привлекла пристальное внимание горожан. Они разместили в соцсетях кадры с металлическим ограждением, которое им приходилось преодолевать, чтобы попасть в общественный транспорт.
После публикаций власти поспешили устранить искусственное препятствие.
В отделе коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды заявили, что ограждение было установлено ошибочно субподрядной организацией в рамках реконструкции по улице Карла Маркса.
"Субподрядной организацией ошибочно велась работа по старому проекту, в данный момент произведены работы по демонтажу перильного ограждения. Приносим горожанам извинения за неудобства", - отметили в ведомстве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995255-zabor-vdol-avtobusnoy-ostanovki-ozadachil-karagandintsev-video/