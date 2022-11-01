Аттестаты и дипломы будут выдавать по QR-коду в Egov в Казахстане

Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На заседании правительства министр просвещения рассказал о нескольких шагах по цифровизации процессов и услуг образования в Казахстане – одной из мер станет выдача цифровых аттестатов и дипломов по QR-коду через Egov и приложения банков, передает корреспондент NUR.KZ.

"Аттестаты и дипломы будут выдаваться по QR-коду в цифровом формате. У каждого ученика будет свой цифровой профиль. Самые востребованные услуги будут оказываться через Egov.

В колледжах создадим единый реестр образовательных программ, а также профили студентов и выдачу цифровых дипломов с генерацией QR-кода", - заявил министр Асхат Аймагамбетов.

Касательно цифровизации услуг образования он сообщил, что все востребованные услуги будут оказываться через Egov и мобильные приложения крупных банков.

Отметим, сегодня Аймагамбетов рассказал также о планах внедрить в Казахстане единую очередь в детсады через Egov и приложения банков - сейчас электронная очередь в детсады действует на уровне регионов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995173-attestaty-i-diplomy-budut-vydavat-kazahstanskim-shkolnikam-po-qr-kodu-v-egov/