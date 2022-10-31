Опрос NUR.KZ: когда вы обычно меняете резину на своем авто?

Колеса. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанцы с трудом отвыкают от теплых деньков, готовясь к холодам и заморозкам. Кое-где приближающаяся зима уже дает о себе знать. Между тем МВД уже советует автолюбителям менять шины с летних на зимние, передает корреспондент NUR.KZ.

С 1 декабря не успевших «переобуть» машину водителей будут штрафовать, пока же смена резины – на усмотрение автолюбителей. Однако не стоит забывать о том, что соблюдение всех правил безопасности – это, в первую очередь, забота о жизни и здоровье своем и своих близких.

К слову, в некоторых местах Казахстана ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов.

Мы решили узнать у наших читателей: когда вы обычно меняете резину на своем авто?

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995013-opros-nurkz-kogda-vy-obychno-menyaete-rezinu-na-svoem-avto/