Туман, гололед и низовая метель: казахстанцев предупредили о непогоде

Байтерек в Астане. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды - местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов, сообщается на официальном сайте Казгидромета.

По данным синоптиков, в Астане завтра временами ожидается гололед.

Ночью и утром 31 октября местами в Северо-Казахстанской, Мангистауской, Жамбылской и Жетысуской областях ожидается туман. Ветер порывами до 15-20 м/с.

В Атырауской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях синоптики прогнозируют сильный ветер, местами порывы до 15-20 м/с.

31 октября местами в Костанайской, Акмолинской и Актюбинской областях ожидается гололед, низовая метель. Ветер порывами до 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской и Абайской областях завтра возможен туман, гололед. Ветер порывами до 15-20, местами и до 23 м/с.

31 октября местами в Павлодарской области ожидается гололед.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994945-tuman-gololed-i-nizovaya-metel-kazahstantsev-predupredili-o-nepogode/