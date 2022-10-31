МВД советует казахстанцам скорее "переобуть" авто

Шины. Иллюстративное фото: Massimo Calmonte / Getty Images

В МВД советуют казахстанцам не откладывать смену резины на авто с летней на зимнюю — об этом заявили на брифинге министерства, передает корреспондент NUR.KZ.

В МВД отмечают: в связи наступлением зимнего периода движение транспорта на дорогах требует особого внимания.

"В соответствии с законодательством, в зимний период — это декабрь, январь и февраль — запрещается эксплуатация транспортных средств, неукомплектованных зимними шинами.

Зимние шины, в случае их применения, устанавливаются на всех колесах транспортного средства", — сообщила официальный представитель МВД Шугыла Турлыбек.

Также МВД призывает заблаговременно планировать маршрут движения на транспорте с учетом погодных условий, отслеживать сообщения службы спасения и не выезжать на загородные трассы при ухудшении погодных условий.

Отметим, что на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды: местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994998-mvd-sovetuet-kazahstantsam-skoree-pereobut-avto/