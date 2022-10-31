До начала рекламного форума RAF-2022 осталось всего несколько дней

RAF. Фото: организаторы

3 ноября в Доме приемов "Бакшасарай" в Алматы пройдет региональный рекламный форум RAF-2022. Крупнейшее мероприятие отрасли соберет топ персон рекламно-медийной и маркетинговой сфер — сетевых и локальных рекламных и digital-агентств, СМИ, ТВ и digital сейлз-хаусов, операторов наружной рекламы, рекламодателей, представителей госорганов, международных экспертов и спикеров.

Главная тема RAF-2022 – "Стратегия роста".

На мероприятии участники поднимут самые актуальные и насущные вопросы рекламно-медийного рынка, маркетинга, креатива и digital.

Попробуют честно и прямо посмотреть на текущую ситуацию экономики и тренды потребления, внешние факторы, ресурсы и проблемы отрасли, чтобы найти направления для роста индустрии и ее игроков.

В числе тем форума: "Драйверы рекламного рынка в текущей экономической ситуации", "Эффективность маркетинга сегодня: вызовы для рекламщиков", "Креатив vs медиа – кто главный?", "Digital community — за прозрачность на digital-рынке".

Особое внимание будет уделено состоянию рынков Центральной Азии. Будут представлены обзоры и рассмотрены новые возможности и тренды медиарынков Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

Также участники поделятся достижениями, новинками, самыми современными подходами и кейсами в области ТВ-размещения, наружной рекламы и, конечно, digital-коммуникаций.

В этом году форум пройдет в гибридном формате: участники встретятся офлайн, также будет доступна онлайн-трансляция.

Во время форума пройдет большой нетворкинг между офлайн-участниками, путем голосования во время мероприятия будут выбраны лучшие спикеры RAF-2022, четырем победителям будут вручены смартфоны GSM WIKO от Technodom.

В завершении RAF-2022 пройдет торжественная церемония вручения II премии Tribune героям материалов онлайн-издания Tribune.kz по четырем номинациям. Победители получат ноутбуки от партнера премии — ведущей казахстанской сети магазинов по продаже электробытовой и компьютерной техники Technodom.

Во время церемонии также будет проведен розыгрыш 4 микроволновых печей среди гостей мероприятия. Но и это еще не все сюрпризы, Tribune разыграет сертификаты на размещение материалов в онлайн-издании между компаниями, а за диджейским пультом в этом году будет известный представитель рекламного рынка – Асхат Ускембаев.

Более подробно ознакомиться с программой RAF-2022 можно на официальном сайте форума.

Организатор RAF-2022 — Центрально-Азиатская Рекламная Ассоциация (ЦАРА).

Генеральный партнер

Yandex Ads — это система размещения рекламы на сайтах, в мобильных приложениях и приложениях Smart TV. Рекламная сеть Яндекса (РСЯ) — одна из крупнейших сетей для монетизации приложений и сайтов в России, Восточной Европе и Центральной Азии. В РСЯ показывается более 4,5 млрд объявлений в сутки от более чем 400 000 рекламодателей. В Казахстане аудитория РСЯ достигает 14 млн пользователей.

Официальные партнеры

Publicis Groupe Kazakhstan — в состав холдинга в регионах Средней Азии и Кавказа входят такие медийные агентства, как Starcom, Zenith, Digital-агентство Apex Interactive, а также креативное агентство Aitys Advertising.

TV Media Advertising Agency — казахстанский сейлс-хаус, ведущий свою историю с ноября 1997 года. Партнерами компании являются ведущие телеканалы Казахстана и Кыргызстана. Миссией компании является развитие телевизионного рекламного рынка посредством внедрения новых технологий с выстраиванием партнерских отношений с участниками рынка. Компания является технологическим лидером отрасли.

Партнеры

International Media Service — селлер, специализирующийся на продажах рекламных возможностей телеканалов и радио.

Jusan – молодой и амбициозный бренд среди БВУ Казахстана. Сегодня Jusan находится на стадии интенсивного развития, где основным ресурсом и капиталом являются его клиенты и сотрудники.

Главной целью Jusan является развитие и совершенствование экосистемы. Помимо бизнес-задач, миссия Jusan — стать брендом-другом, который верит в каждого казахстанца. Jusan говорит «Верим в каждого. Верим в тебя!» и подкрепляет продукты и услуги слоганом «Возможности для каждого – возможности для тебя!», который несет в себе ценности Jusan и реальные возможности, которые бренд готов дать своим единомышленникам.

Coca-Cola – ведущая мировая компания по производству безалкогольных напитков. В её портфель входят такие популярные бренды, как Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fusetea, Piko, Bonaqua, Schweppes. В Казахстане Coca-Cola была официально зарегистрирована как один из первых иностранных инвесторов в 1994 году.

Admixer Advertising - медиапредставитель глобальных сайтов и платформ с эксклюзивным доступом к локальным сайтам, приложениям и технологиям. Являясь связующим звеном между участниками рынка интерактивной рекламы, Admixer Advertiser обеспечивает поддержку в создании эффективных решений по покупке и продаже рекламного инвентаря и данных. Среди партнеров компании такие игроки рынка, как рекламодатели, рекламные агентства, веб-сайты и приложения, медиахолдинги, издательские дома, DOOH-операторы, OTT-сервисы, владельцы данных и AdTech компании.

Креативные партнеры

Programmatic Platform Hitarget — программатик-платформа Hitarget специализируется на Digital-рекламе в мобильных приложениях и на сайтах с глобальным охватом и локальными данными, что помогает увеличить доход от programmatic-рекламы и выполнить все KPI.

Команда Hitarget находится в Казахстане, Узбекистане, России и Сингапуре, но также готова сотрудничать с агентствами/клиентами из любой точки мира.

EZ Solutions – международное агентство полного цикла с многолетним уникальным опытом в организации мероприятий разного формата.

Деятельность EZ Solutions включает в себя проведение маркетинговых, бизнес, PR- и HR-мероприятий и основана на индивидуальном подходе к каждому проекту.

Catharsis Group – группа компаний, которая занимается созданием инновационных рекламных инструментов, инсталляций и арт-объектов. О Catharsis Group в цифрах: 12 лет на рынках Казахстана и Украины, 300+ реализованных проектов, 9 патентов на рекламные носители.

Информационные партнеры

NUR.KZ, Tribune.kz, Almaty TV, Exclusive.kz, Weproject media, Stan.kz, Zakon.kz, Optimism.kz, BIZ Media, Qazaqpress, Капитал, Caravan.kz, КТК, Webpromo, 365info и GlobalNews.kz.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994986-do-nachala-reklamnogo-foruma-raf-2022-ostalos-vsego-neskolko-dney/