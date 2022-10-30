Казахстанская авиакомпания приостановила рейсы в Новосибирск

Самолет. Иллюстративное фото: facebook.com/QazaqAir

Авиакомпания Qazaq Air приостанавливает рейсы в Новосибирск с 30 октября в связи с невыдачей соответствующих разрешений от авиационных властей России, об этом говорится на официальном сайте авиаперевозчика.

"Авиакомпания Qazaq Air сообщает об отмене рейса Астана – Новосибирск 30 октября 2022 года, а также о временном приостановлении рейсов по направлениям: Астана – Новосибирск, Усть-Каменогорск – Новосибирск в связи с невыдачей разрешения авиационных властей Российской Федерации на выполнение международных регулярных полетов по данным направлениям", – говорится в заявлении авиакомпании.

Отмечается, что пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билетов.

"Приносим извинения за доставленные неудобства. Мы будем держать в курсе всех пассажиров о возможном дальнейшем изменении расписания", – сообщили в Qazaq Air.

Ранее сообщалось, что прямые рейсы из Хабаровска в Алматы планируют запустить в декабре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994927-kazahstanskaya-aviakompaniya-priostanovila-reysy-v-novosibirsk/