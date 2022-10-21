Прямые рейсы из Хабаровска в Алматы планируют запустить в декабре

Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Прямые рейсы в Казахстан планируют запустить из международного аэропорта Хабаровска, сообщается на официальном сайте российской воздушной гавани.

Предполагается, что рейсы из Хабаровска в Алматы будет выполнять казахстанская авиакомпания Scat. Это первые рейсы данного перевозчика из Хабаровска.

На маршруте, как говорится в сообщении, будет задействовано воздушное судно типа Boeing 737-800 с компоновкой салона 189 кресел, а полеты планируют начать с 8 декабря.

Обсуждается возможность выполнения рейсов один раз в неделю с вылетом из Хабаровска по четвергам и обратным рейсом из южной столицы Казахстана по средам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993707-pryamye-reysy-iz-habarovska-v-almaty-planiruyut-zapustit-v-dekabre/