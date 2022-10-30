Дождь и снег ожидают жителей мегаполисов Казахстана 30 октября

Женщины с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жителей трех казахстанских мегаполисов сегодня, 30 октября, ожидают осадки в виде снега и дождя. Прогноз погоды опубликован на официальном сайте госметеослужбы "Казгидромет".

По данным синоптиков, в Алматы сегодня временами ожидается дождь, температура воздуха составит от 13 до 15 градусов тепла, а скорость ветра – 3-8 метров в секунду.

В Астане пройдет снег с дождем, температура воздуха днем может достигнуть до 2-4 градусов тепла. Скорость ветра – 2-7 метров в секунду.

Осадки ожидаются и в Шымкенте. В мегаполисе будет идти дождь, температура воздуха днем может достигнуть отметки в 10-18 градусов тепла. Скорость ветра составит 8-13 метров в секунду, днем порывы 15-20 метров в секунду.

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение на 30 октября в ряде регионов Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994900-dozhd-i-sneg-ozhidayut-zhiteley-megapolisov-kazahstana-30-oktyabrya/