Гололед, туман и сильный ветер ожидаются в Казахстане

Гололед на дороге. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики объявили штормовое предупреждение на 30 октября в ряде регионов Казахстана. Связано оно преимущественно с гололедом, туманом и сильным ветром. Об этом сообщается на официальном сайте "Казгидромета".

Так, ночью и утром в воскресенье на севере и западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, ветер днем 15-20, порывы 23 м/с.

30 октября на западе, востоке и юге Атырауской области может быть туман.

В центре и на юге Актюбинской области синоптики прогнозируют гололед.

В воскресенье днем на юге и западе Акмолинской области вероятен гололед. Ночью и утром на западе региона - туман.

30 октября на севере Кызылординской области ожидается гололед, ветер днем в центре региона 15-20 м/с.

Ночью и утром 30 октября в горных районах Жетысуской области возможен туман. Ветер в районе Алакольских озер, порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с.

На западе и юге Мангистауской области ожидается туман.

Утром и днем 30 октября на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области специалисты прогнозируют сильный дождь. Ночью 30 октября на севере региона, сутки 31 октября на севере и юге - туман. Ветер утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах 15-20, на горных перевалах порывы 25 м/с.

В воскресенье на юге Костанайской области может быть гололед. На севере и востоке региона - туман.

30 октября днем на юге Павлодарской области ожидается гололед.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994874-gololed-tuman-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-kazahstane/