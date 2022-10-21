Портрет Димаша Кудайбергена нарисовал на стене колонии осужденный в Караганде

Портрет Димаша Кудайбергена. Фото: polisia.kz

Осужденный Карагандинской области в клубе учреждения №33 нарисовал на трехметровой стене мурал известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, передает информационный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Отмечается, что портрет казахстанского артиста был нарисован ко Дню Республики. Администрация колонии обеспечила осужденного необходимыми материалами.

"Находясь в местах лишения свободы, я стал больше времени уделять развитию своей творческой деятельности. Когда я рисую, время для меня проходит незаметно, забываю о своих проблемах и заботах. Рисование для меня не просто увлечение, а часть моей жизни", – поделился автор мурала.

Создание портрета у осужденного заняло пять дней. На мурале он также разместил строки из любимой песни исполнителя – "Қазақстан".

Мурал Димаша Кудайбергена. Фото: polisia.kz

"Творческое проведение досуга осужденных способствует не только улучшению их адаптации в местах лишения свободы, но и подготовке их к жизни на свободе, что помогает найти собственные смысловые ориентиры в жизни", – сказал начальник учреждения Ерлан Апаханов.

Ранее художник, отбывающий наказание в колонии Карагандинской области, нарисовал портрет известного казахстанского боксера Геннадия Головкина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993771-portret-dimasha-kudaybergena-narisoval-na-stene-kolonii-osuzhdennyy-v-karagande/