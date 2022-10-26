"Люди добирались до специалистов на четвереньках": депутат о Центре реабилитации для инвалидов в Актюбинской области

Инвалидная коляска. Иллюстративное фото: pixabay.com

Депутат мажилиса Жанат Омарбекова на пленарном заседании палаты потребовала от акимата Актюбинской области немедленно решить ситуацию с новым реабилитационным центром для инвалидов - его построили на втором этаже, забыв при этом установить подъемник или специальный лифт. Но при этом выделили 42 миллиона тенге для предоставления реабилитационных услуг, передает корреспондент NUR.KZ.

Проблему Жанат Омарбекова подняла в своем депутатском запросе на имя премьер-министра страны Алихана Смаилова.

"Поводом моего запроса послужила ситуация, произошедшая на днях в Актюбинской области, где открыли не только абсолютно неприспособленный для лиц с инвалидностью Центр реабилитации, но и выделили ему 42 миллиона тенге для предоставления реабилитационных услуг на втором этаже здания без установления для лиц, имеющих ограничения в движении, ни специального подъемника, ни лифта.

Это все привело к тому, что людям на кресло-колясках пришлось добираться до специалистов практически на четвереньках. Представляете, какое возмущение это вызывает у населения", - заявила она.

В целом, по ее словам, это не единичный случай. Сегодня, по данным депутата, в стране большинство объектов, оказывающих реабилитационные и лечебные услуги, не соответствуют названным требованиям и не обеспечивают безбарьерную среду еще на проектной стадии.

"Если опираться на информацию от регионов, уровень доступности остается, к сожалению, на прежнем низком уровне. Виной всему безалаберность как чиновников, так и предпринимателей, пытающихся построить бизнес без изучения норм законодательства.

Учитывая вышеизложенное, считаем необходимым акимату Актюбинской области незамедлительно принять меры по разрешению озвученной мною ситуации", - резюмировала она.

Ранее сообщалось, что в реабилитационный центр в Актобе инвалиды поднимаются на коленях, так как там нет пандусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994363-dobiralis-do-spetsialistov-na-chetverenkah-tsentr-reabilitatsii-dlya-invalidov-v-aktyubinskoy-oblasti-podvergla-kritike-deputat/