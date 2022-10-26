Трех пропавших детей нашли в горах близ Алматы

Горы осенью. Иллюстративное фото: pexels.com

6-летний ребенок с двоюродными братом и сестрой вышли из дома и пропали в Талгарском районе Алматинской области. Детей удалось найти. Об этом сообщает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По данным ведомства, 25 октября в 23.45 часов на пульт дежурной части УП Талгарского района поступило сообщение от местной жительницы.

Она рассказала, что примерно в 10.30 часов утра того же дня ее 6-летний сын с двумя несовершеннолетними братом и сестрой вышли из дома и не вернулись.

На розыск детей был незамедлительно ориентирован личный состав, также к мероприятиям подключились волонтеры.

В течение суток пропавших обнаружил местный житель в 12 км от села Бесагаш в горной местности Бескайнарского сельского округа.

В настоящее время дети возвращены домой в целости и сохранности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994355-treh-propavshih-detey-nashli-v-gorah-bliz-almaty/