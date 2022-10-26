"Мы же обычные люди": глава Минфина признал, что берет кредиты

Деньги и калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава Министерства финансов РК Ерулан Жамаубаев в кулуарах мажилиса рассказал, имеются у него кредиты или нет. Такой вопрос ему задали журналисты после ратификации Соглашения о займе, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, есть ли у главы Минфина кредиты.

"Это банковская тайна. Но есть ипотека, да. Да, мы же тоже обычные люди и (берем кредиты – прим. ред.)", – отметил он.

Напомним, что такой вопрос возник на фоне ратификации очередного международного займа.

Депутаты мажилиса сегодня, 26 октября, на пленарном заседании ратифицировали Соглашение о займе между Республикой Казахстан и Международным Банком реконструкции и развития. Документ был подписан 24 августа 2022 года в Астане.

"Средства займа в рамках Соглашения о займе привлекаются для финансирования дефицита республиканского бюджета и поддержания комплекса мер, направленных на обеспечение стабильности социально-экономической обстановки в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Заем Международного Банка реконструкции и развития предоставляется Республике Казахстан в сумме 345,7 млн евро со сроком погашения 11,5 лет, включая 2,5-летний льготный период. Средства займа будут выделены в виде единого транша после вступления в силу Соглашения о займе", – сказано в заключении профильного комитета мажилиса.

Сообщается, что обслуживание и погашение привлекаемого займа будут осуществляться Министерством финансов за счет средств, предусматриваемых в республиканском бюджете на очередной финансовый год в соответствии с финансовыми условиями, установленными в Соглашении о займе.

"345,7 млн евро долга. Данный долг необходим для финансирования дефицита бюджета. Это не рекордный для Казахстана займ. Были и побольше суммы", – заявил в кулуарах глава Минфина.

Ранее депутат мажилиса Альберт Рау сообщил, что затраты на обслуживание госдолга в составе собственного бюджета составляют 10%. Это максимальная ставка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994326-my-zhe-obychnye-lyudi-glava-minfina-priznal-chto-beret-kredity/