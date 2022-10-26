Сумма на обслуживание госдолга Казахстана увеличилась почти в 2 раза, заявил депутат

Калькулятор и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Депутат мажилиса Альберт Рау на пленарном заседании палаты высказался о рисках роста суммы по обслуживанию госдолга Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат отметил, что затраты на обслуживание госдолга в составе собственного бюджета составляют 10%. Это максимальная ставка.

"Мы к ним все равно уже приблизились, давайте уже будем откровенны. Если в текущем бюджете затраты в 2023 году на обслуживание долга были 1 трлн 422 млрд, то в уже в новом бюджете на этот же 2023 год запланировали сумму в 1 трлн 795 млрд. То есть буквально за один год мы не занимали, а сумма на обслуживание увеличилась на 360 млрд тенге. На следующий год так же.

Разница между текущим бюджетом и бюджетом на 2024 год – еще 400 с лишним миллиардов. То есть за два-три года у нас сумма на обслуживание госдолга увеличилась почти в два раза, не занимая ни тенге, ни доллара", — заявил парламентарий.

Рау отметил, что по обстоятельствам, порой не зависящим от правительства, например, когда курс национальной валюты девальвирует, Казахстан может "не то что приблизиться, а перешагнуть через этот показатель в 10%".

"Вдумайтесь, коллеги: почти 2 трлн тенге мы просто отдаем, потому что когда-то вот так же занимали – по миллиарду, по 100 млрд, – как это было в 2020 году.

Предложение такое: прежде чем заключать следующее подобное заключение, давайте проводить консультацию с депутатами, для чего берем (заем – прим. ред.). Чтобы не ставить парламент перед фактом: вот, мы тут поработали, заключили и надо принимать", — резюмировал Рау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1994308-summa-na-obsluzhivanie-gosdolga-kazahstana-uvelichilas-pochti-v-2-raza-zayavil-deputat/