Как выглядело самое масштабное за 14 лет солнечное затмение. Казахстанцы поделились кадрами

Солнечное затмение над Иртышом. Фото: instagram.com/tipavlo.dar

Жители Казахстана поделились кадрами масштабного солнечного затмения, которое происходило сегодня, 25 октября. В последний раз такое явление наблюдалось 14 лет назад.

Завораживающие кадры затмения публикуют очевидцы в Интернет-пабликах различных городов страны. При этом в разных городах явление происходило в разное время.

Свидетелями солнечного затмения стали также жители других стран. Как пишут в Telegram Varlamov News, лучше всего явление было видно в Ханты-Мансийском автономном округе. А в планетариях Москвы и Санкт-Петербурга сообщили, что москвичи наблюдали 63 процента затмения, петербуржцы — 59 процентов.

Затмение Солнца можно было увидеть и в Новосибирске.

Снимками солнечного затмения поделились жители Киева, Одессы, а также Николаева.

Ранее профессор Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева Андрей Солодовник рассказал, что хорошо видимым явление будет во всей Центральной Азии и в части Южной Азии.

В последний раз, по его словам, подобное затмение Солнца с очень большим значением максимальной фазы было в 2008 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994226-kak-vyglyadelo-samoe-masshtabnoe-za-14-let-solnechnoe-zatmenie-kazahstantsy-podelilis-kadrami/