Казахстанцы увидят солнечное затмение 25 октября

Затмение. Иллюстративное фото: Gettty Images/ Ian Hitchcock / Stringer

Масштабное солнечное затмение смогут наблюдать казахстанцы в грядущий вторник, 25 октября. В последний раз подобное по масштабу затмение Солнца было в 2008 году.

Частное солнечное затмение смогут наблюдать казахстанцы в предстоящий вторник. Оно отличается большим значением максимальной фазы.

Профессор Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева Андрей Солодовник рассказал об этом затмении корреспондентам Sputnik Казахстан.

"Предстоящее затмение на всей территории его видимости будет носить характер частного, то есть нигде в мире лунный диск не закроет Солнце полностью. При этом область наблюдаемости явления будет очень обширной: с севера на юг – от Арктики до Индийского океана, с запада на восток – от Гренландии до Западной Сибири", - заявил ученый.

По его словам, хорошо видимым явление будет во всей Центральной и в части Южной Азии.

Профессор отметил, что частные солнечные затмения сами по себе не такая уж редкость, однако последнее затмение Солнца с очень большим значением максимальной фазы было 14 лет назад.

"На территории Республики Казахстан затмение будет очень глубоким. При этом самые удачные условия его видимости выпадают на Северо-Казахстанскую область и город Петропавловск", - добавил он.

В Астане затмение начнется в 16:06, а максимальная фраза будет видна жителям столицы в 17:17. В Алматы начало затмения - в 16 часов 26 минут, максимальная фаза – в 17 часов 35 минут.

Астроном посоветовал наблюдателям приготовить простейшие средства для наблюдения за затмением - сварочные очки, маску или сварочное стекло; специальный солнечный фильтр; сильно закопченное стекло; магнитную пленку из старой компьютерной дискеты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993724-kazahstantsy-uvidyat-solnechnoe-zatmenie-25-oktyabrya/