Информацию о задержании "сотрудника ДЭР" с пистолетом прокомментировали в АФМ

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Агентстве по финансовому мониторингу прокомментировали распространившуюся в Сети информацию о задержании якобы сотрудника ДЭР, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В АФМ подчеркнули, что распространяемая в социальных сетях и различных СМИ информация о задержании органами полиции якобы сотрудника ДЭР по Карагандинской области, у которого обнаружен пистолет, не соответствует действительности.

Отмечается, что указанный в данных публикациях гражданин не являлся и не является ни сотрудником, ни работником органов по финмониторингу.

Отметим, на днях представители Верховного суда Казахстана опровергали распространившуюся информацию о сотрудниках судебных органов, которые якобы посещали казино. По словам замруководителя департамента по обеспечению деятельности судов, представители прокуратуры Алматинской области допустили ошибку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994110-informatsiyu-o-zaderzhanii-sotrudnika-der-s-pistoletom-prokommentirovali-v-afm/