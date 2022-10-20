Госсимволы Казахстана выбросили вместе с мусором в степи под Актобе

Выброшенный стенд с госсимволами РК. Фото: diapazon.kz

Жители Актюбинской области в соцсетях пожаловались, что неизвестные выбросили вместе с мусором стенд с госсимволами Казахстана. Полицейские нашли и привлекли к ответственности правонарушителей, передает газета "Диапазон".

Как рассказали журналистам в Департаменте полиции Актюбинской области, вывезенный мусор, где были стенды и вывески с государственными символами, принадлежал одному из колледжей города. Владелец здания, который арендовал колледж после ремонта, вывез стенды вместе с мусором в степь.

Правонарушителя привлекли к ответственности по двум статьям КоАП.

Напомним, в 2020 году шоумен Нурлан Коянбаев запустил флешмоб, чтобы поставить мировой рекорд. Недавно флешмоб поддержал глава государства Касым-Жомарт Токаев - он оставил свой комментарий под постом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993570-gossimvoly-kazahstana-vybrosili-vmeste-s-musorom-v-stepi-pod-aktobe/