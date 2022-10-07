Портрет Геннадия Головкина нарисовал осужденный в Карагандинской области

Портрет Геннадия Головкина. Фото: polisia.kz

Художник, отбывающий наказание в колонии Карагандинской области, нарисовал портрет известного казахстанского боксера Геннадия Головкина, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Заключенный рассказал, что решил нарисовать GGG, чтобы поддержать спортсмена.

"Заочно мы принимаем участие во всех ваших боях, будто находимся рядом. Никогда не сомневались в вашей победе. Вы для нас - настоящий герой. Это выражается в искренней улыбке. Победа не заключается в том, чтобы быть лучше кого-то, она находится у тебя в сердце и выражается в любви к народу и своей Родине. Геннадий, мы гордимся вами!

Портрет Геннадия Головкина. Фото: polisia.kz

По своей профессии я художник. Последнее свое произведение я посвятил вашему бою, где изобразил ваш образ казахского боксера-профессионала, призера Олимпийских игр, чемпиона мира", - отметил осужденный.

Заключенные учреждения №29 утверждают, что бой Геннадия с Альваресом не разочаровал их, а дал повод еще больше восхищаться чемпионом.

Портрет GGG сотрудники учреждения передали в физкультурно-оздоровительный комплекс Караганды имени Головкина.

Портрет Геннадия Головкина в ФОК. Фото: polisia.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991627-portret-gennadiya-golovkina-narisoval-osuzhdennyy-v-karagandinskoy-oblasti/