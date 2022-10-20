"Если бы только в Алматы болели, я бы признал свою вину": Досаев о связи простуды и отопления

Простуда. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жительница Алматы во время встречи акима Ерболата Досаева с населением Бостандыкского района задала вопрос о том, кто виноват в том, что "десятки тысяч горожан простудились", тогда как отопление появилось совсем недавно, передает корреспондент NUR.KZ.

"В Алматы сейчас все болеют, я прочитала про 85 тысяч случаев заболевания ОРВИ - в три раза больше, чем в прошлом году. И это связывают с тем, что в квартирах не было отопления, было очень холодно. Неужели нельзя было подключить отопление раньше? Кто теперь виноват в том, что десятки тысяч горожан простудились?" — спросила алматинка.

Аким Алматы отметил, что ОРВИ и простуда - это разные вещи.

"Вы знаете, хочу сказать, что небольшое отношение имел к системе здравоохранения, есть простуда, а 85 тысяч - это ОРВИ. Болеют наши дети, взрослые, мои подчиненные, которые на работу не ходят. А связки с отоплением, я считаю, нет, потому что всю прошлую неделю температура была +20…22 градуса.

Как я обещал на предыдущих встречах, мы подали тепло как положено, 17 числа. Потому что началось снижение температуры", — сообщил Ерболат Досаев.

Он подчеркнул, что связи между болезнью людей в осенний период и отоплением нет.

"Если вы заметили, не только в Алматы болеют. Если бы только в Алматы болели, я бы признал свою вину. Но у нас на 2 150 000 человек 85 тысяч случаев ОРВИ - это нормальное осеннее явление. Могу предложить: в городе у нас есть бесплатная вакцинация от гриппа, мы все этим можем воспользоваться. В соответствии с техрегламентом, за долгие годы мы подключились вовремя", — заключил аким.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон должен начинаться при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +8°С и ниже в течение пяти суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993533-esli-by-tolko-v-almaty-boleli-ya-by-priznal-svoyu-vinu-dosaev-o-svyazi-prostudy-i-otopleniya/